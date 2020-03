Dni Otwarte Funduszy Europejskich odwołane

Dni Otwarte to akcja, w trakcie której beneficjenci unijnych programów mogą pochwalić się efektami swoich projektów. Wystarczy, że udostępnią swoją codzienną ofertę ze zniżką, pokażą miejsce na co dzień niedostępne lub opowiedzą o projekcie. W tych dniach organizowane są pikniki rodzinne, zmagania sportowe, konkursy, koncerty, zabawy i wiele, wiele innych imprez. A wszystko po to, aby zaprezentować skalę zmian, jakie nastąpiły w naszym kraju dzięki obecności w Unii Europejskiej.

Pierwsi beneficjenci zgłosili już chęć udziału w DOFE, jednak na razie akcja została odwołana ze względu na ryzyko zdrowotne, jakie niesie ze sobą udział w takich imprezach. Przebieg pandemii jest nieprzewidywalny, dlatego – na wszelki wypadek i by uniknąć niepotrzebnych wydatków i nakładów – zapadła taka decyzja.

O nowym terminie Dni Otwartych Funduszy Europejskich poinformujemy, kiedy tylko będzie znany.

Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego