5. nabór projektów w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska od 4 maja

Orientacyjna kwota alokowana wynosi 11,4 mln euro ze środków EFRR. Nabór wniosków potrwa do momentu rozdysponowania wszystkich środków, ale nie dłużej niż do 30 września 2020 r. Priorytetem strategicznym będą projekty rozwiązujące problemy związane z COVID-19 w sytuacji kryzysowej i epidemiologicznej (gospodarcze, społeczne czy inne). Składanie wniosków odbywać się będzie z zastosowaniem uproszczonych procedur. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy śledzić stronę internetową Programu - link do strony.



W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Białymstoku, funkcjonującym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego: grazyna.szajstek@wrotapodlasia.pl, krzysztof.sas@wrotapodlasia.pl.



Krzysztof Sas, Departament Rozwoju Regionalnego

oprac. Anna Augustynowicz