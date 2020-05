5. nabór projektów w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

W dniu 4 maja br. otwarto 5. nabór projektów do Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Nabór w trybie ciągłym (wnioski oceniane będą bezpośrednio po złożeniu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego) będzie trwał do momentu rozdysponowania wszystkich środków, ale nie dłużej niż do 30 września 2020 r. do godziny 23:59 (GMT + 02:00 - czasu litewskiego).