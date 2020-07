Bon antywirowy - kilkadziesiąt firm otrzymało wsparcie

10 lipca zakończyła się ocena wniosków o granty. Wsparcie otrzymały firmy, które spełniły wymagania dotyczące lokalizacji działalności, spadku obrotów, planowanych wydatków oraz zatrudniały co najmniej 4 pracowników. Przeciętna wartość grantu wyniosła 83 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń w celu zmiany dotychczasowej organizacji pracy, procesów wytwórczych i usługowych oraz zakup środków ochrony. Część firm, w odpowiedzi na sytuację rynkową, zamierza wprowadzić do oferty nowe produkty i usługi.

Wsparcie otrzymały firmy, których sprzedaż w okresie pandemii spadła średnio o ok. 55%. W przypadku 10 firm spadek ten wyniósł ponad 80%. Są to przede wszystkim hotele i restauracje. Poza tym, granty trafiły do biur turystycznych, zakładów kosmetycznych, firm budowlanych, medycznych itd.

Największą popularnością granty cieszyły się wśród przedsiębiorców z Białegostoku. Jednak wsparcie otrzymały także firmy z gmin: Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl i Turośl Kościelna.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z puli dedykowanej Białostockiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. Operatorem funduszu grantów jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.