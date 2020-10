3 mln zł dotacji na nowoczesną produkcję

Ta podlaska firma to spółka IMBUD, która działa w branży budowlanej a jej główna siedziba mieści się w Suwałkach. Duże doświadczenie jej właścicieli oraz dążenie do ciągłego rozwoju to czynniki, które zadecydowały o wdrożeniu nowego, innowacyjnego projektu.

W efekcie prowadzonych prac badawczo rozwojowych we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. E. F. Szczepanika w Suwałkach, firma IMBUD zacznie produkować wyjątkowy produkt. To innowacyjne na skalę regionalną i krajową bariery ochronne o unikalnych cechach użytkowych i właściwościach mechanicznych. Wykorzystanie w projekcie najnowocześniejszych maszyn i urządzeń przeróbczych zaowocuje uzyskaniem przewagi konkurencyjnej nad podobnymi firmami z branży. Wdrażana inwestycja jest nie tylko prorozwojowa, dzięki zastosowaniu specjalnego procesu, produkcja będzie się odbywać z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego oraz jego zasobów.

Powyższy projekt brał udział w konkursie w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, który odbył się w terminie od 31 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Całkowita wartość wspartego projektu to prawie 8 mln zł a wartość przyznanej dotacji to blisko 3, 2 mln zł.

Dotacja pochodzi z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Więcej informacji o zakończonym konkursie znajduje się pod tym linkiem

Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP

fot. archiwum/Małgorzata Sawicka