Historia białostockiego sportu – warsztaty Muzeum Wojska na Stadionie Miejskim w Białymstoku

Do 30 listopada edukatorzy Muzeum Wojska w Białymstoku prowadzą na Stadionie Miejskim warsztaty kulturalno-historyczne. W najnowszej ofercie na rok 2020/2021 skierowanej do szkół znajduje się pięć bloków tematycznych (m.in. „Na tropie historii”, „Vademecum”, „Operacja Muzeum”) oraz prawie 20 tematów do wyboru. Muzeum Historyczne jest oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zarządzanym przez samorząd województwa podlaskiego.