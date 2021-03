Wydział Ekonomii i Finansów UwB przyjęty do międzynarodowej sieci United Nations – PRME

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) został przyjęty do prestiżowego grona członków PRME (Principles for Responsible Management Education) – inicjatywy ONZ na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Znalazł się wśród ponad 800 sygnatariuszy PRME na świecie, z czego tylko 16 pochodzi z Polski. Ta międzynarodowa sieć zajmuje się promocją zrównoważonego rozwoju na uczelniach, między innymi w drodze włączenia idei odpowiedzialnego biznesu do treści kształcenia.