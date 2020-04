Women in Tech Days 2020 - pierwszy festiwal online dla kobiet w technologiach!

Festiwal technologiczny jest najnowszym projektem Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" realizowanym w ramach programu IT for SHE adresowanego do studentek i doktorantek kierunków technicznych i ścisłych.

Ogólnopolskie wydarzenie online będzie trwało przez trzy dni, od 27 do 29 kwietnia. Studentki i doktorantki będą mogły wziąć udział w spotkaniach online. W ramach festiwalu zostały przygotowane warsztaty z umiejętności technicznych i miękkich. Ponadto uczestniczki będą mogły porozmawiać z mentorami, którymi będą pracownicy najlepszych firm technologicznych (m.in. Intel, Ericsson, Goldman Sachs, Accenture), oraz zasięgnąć porady dotyczącej rozwoju kariery.

W wydarzeniu wezmą udział znane osoby ze świata technologii, m.in. Ewa Maciaś, szefowa inżynierów z Google i dr hab. Aleksandra Przegalińska, która jest badaczką sztucznej inteligencji z Akademii Leona Koźmińskiego i Massachusetts Institute Technology.

- Choć Women in Tech Days to pomysł nowy, dostosowany do nadzwyczajnych okoliczności, w jakich się wszyscy znaleźliśmy, cel fundacji "Perspektywy" pozostaje od lat jeden. Jest nim wspieranie kobiet, które zdecydowały się na karierę w świecie nowoczesnych technologii, poprzez dostarczanie im najlepszej wiedzy merytorycznej oraz inspirowanie ich, doradztwo edukacyjne i zawodowe - informuje o inicjatywie dr Bianka Siwińska, szefowa Fundacji Perspektywy.

Chętni do wzięcia udziału w festiwalu online są zobowiązani do rejestracji na platformie eventowej Hopin.

Źródło/Fot.: Rzecznik Politechniki Białostockiej

Oprac. Cezary Rutkowski