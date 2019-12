W Wiźnie otwarto przedszkole samorządowe

„Dzień dobry, jestem Darek” – powiedział wysoki mężczyzna wchodząc do sali, w której zgromadziły się „Sprytne Liski”. Na chwilę zapadła cisza, a nieco stremowana gromadka wodziła po sobie wzrokiem. - A ja jestem Tosia – rozległ się donośny, choć cieniutki głosik i spośród siedzących na podłodze Lisków uniosła się mierząca około metra postać z blond włoskami. Tak Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski zawarł znajomość z jedną z dziewczynek, która uczy się i bawi w nowiutkim przedszkolu w Wiźnie.

Szef resortu przysiadał na dywanikach także wśród Motylków i Sówek, przybijał „piątki”, poznawał kolejnych Szymków, Maje, Weroniki, Bartków. Bawił się nie gorzej niż jego nowi znajomi, a uśmiech nie schodził mu z twarzy. Razem z nim przedszkole oglądali, poza wicemarszałkiem Markiem Olbrysiem, także radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski, burmistrz sąsiedniego Jedwabnego Adam Niebrzydowski. Honory gospodarza pełnił wójt Wizny Mariusz Soliwoda wraz Grażyną Kręciewską, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

Wizna to starożytna miejscowość. Pojawiała się na mapach wcześniej niż np. Łomża. Ale to wydarzenie zapisze się w annałach miejscowości na wysokiej skarpie nad doliną Narwi. Po raz pierwszy powstało tu przedszkole, w którym wspaniale bawi się i uczy 46 dzieci.

– Minister edukacji narodowej zawsze się cieszy, kiedy widzi dobrze funkcjonujące szkoły i inne placówki oświatowe. Cieszę się też, że są takie gminy jak Wizna, które inwestują w edukację. Dobrze, że ta sfera nie jest przekazywana w całości prywatnym podmiotom. Pedagodzy twierdzą, ze od wieku 3 lat dzieci coraz bardziej potrzebują kontaktu z rówieśnikami Mam nadzieję, że efekty wychowania i edukacji w tak nowoczesnej placówce będą znakomite – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Pierwsze przedszkole w Wiźnie powstało dzięki umiejętnemu wykorzystaniu programu „Aktywne przedszkolaki”. Pozwolił on przygotować nowoczesną siedzibę placówki przy głównym placu miejscowości, zatrudnić fachowa kadrę oraz przez najbliższy rok zwolnić z opłat (nawet za wyżywienie) rodziców 46 dzieci. Samorząd gminy zrealizował projekt w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Agencją Rozwoju Regionalnego, czyli instytucjom podległym marszałkowi województwa.

- To kolejne potwierdzenie, że Ziemia Łomżyńska edukacją stoi. Sama Łomża jest znaczącym ośrodkiem oświatowym, ale także w gminach inwestycje w tej dziedzinie są traktowane z wielkim zaangażowaniem. A trzeba też zwrócić uwagę na aspekt ekonomiczny: przedszkole to istotne wsparcie dla młodych małżeństw, które mogą spokojnie realizować swoje plany zawodowe – powiedział Marek Olbryś.

Do Wizny przyjechał nie tylko z gratulacjami życzeniami, ale także przywiózł prezenty. Wspólnie z nowym radnym Sejmiku Piotrem Modzelewskim (objął mandat po Marku Adanie Komorowskim, który został senatorem) przekazał uczniom i przedszkolakom zestawy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży. Są to m. in. kamizelki i inne elementy odblaskowe, które pomogą najmłodszym czuć się bezpieczniej na drogach, ścieżkach rowerowych czy chodnikach.

- Ze spełnienia tej mojej obietnicy wyborczej jestem szczególnie dumny. Cieszę się, że gwiazdka do naszych dzieci przyszła tym razem wcześniej. Przedszkole jest wyposażone w nowiutkie zabawki i pomoce dydaktyczne, a wkrótce dołączy do tego nowoczesny plac zabaw. Życzę wam, dzieci, aby wasze pierwsze w nowej placówce kroki były wesołe i przyjemne, ale też inspirujące - stwierdził wójt Mariusz Soliwoda i dodał: - Za ten sukces będę zawsze dziękował wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi, który wspiera nas zawsze, nie tylko w inwestycjach drogowych, jak się okazuje.

Na pierwszą część uroczystości organizatorzy zaprosili gości do pięknej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej. Potem wszyscy przenieśli się na drugą stronę centralnego placu Wizny. Przedszkole powstało w niewielkim obiekcie, który kiedyś już służył działalności edukacyjnej. Na ulicy przed wejściem odbyła się ceremonia przecięcia wstęgi, następnie odsłonięty został napis „Przedszkole" na budynku.

mg