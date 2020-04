TY!dzień otwarty w Akademii Teatralnej w Białymstoku #Zostańsobą i studiuj w ATB!

Jeśli pociąga Cię teatr ożywionej formy, plastyczny…

Jeśli studia w Białymstoku nigdy wcześniej nie przyszły Ci do głowy… lub zawsze marzyłeś_aś o studiach w stolicy Podlasia…

Wpadnij do nas na TY!dzień otwarty! „ –

Gdzie? Ano w Internecie, a dokładnie na FB, IG i www.

Kiedy? 25-30 kwietnia 2020

Co? Mamy dla Ciebie wirtualny wór pełen niespodzianek, m.in. zwiedzanie zakamarków pustej szkoły, warsztaty on-line z wykładowcami, konsultacje dla kandydatów na studia on-line, wykład o teatrze plastycznym. Wyjaśnimy, czym jest ttl i pokażemy najlepsze etiudy w wykonaniu studentów, którzy specjalnie dla Ciebie otworzą tymczasową poranię studencką i przejmą nasz Instagram. A to jeszcze nie wszystko…

Jeśli chcesz poznać nas i naszą uczelnię – koniecznie dołącz do wydarzenia na Facebooku i śledź nasz Instagram.

Dokładnego programu TY!godnia otwartego szukaj poniżej.

Do zobaczenia w internetach!

PROGRAM

25.04 (sobota) / godz. 12 / prorektor Marta Rau / wydarzenie na Facebooku

Oprowadzanie po najciekawszych zakamarkach naszej szkoły w jednorazowych rękawiczkach

Marta Rau opowie o naszym pięknym, zabytkowym budynku i pokaże jego najskrytsze zakamarki, do których na co dzień wolno wchodzić tylko wtajemniczonym: magazyn lalek czy kulisy Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego. Zobaczysz, gdzie się uczą młodzi aktorzy, reżyserzy i studenci technologii teatru lalek, gdzie odpoczywają i jedzą posiłki i do czego służy im tzw. tramwaj.

25.04 (sobota) / godz. 11-15 / Natalia Sakowicz, Tomasz Graczyk, Marcin Ozga, Urszula Karpińska-Sterkowiec / Skype

Warsztaty on-line z wykładowcami

Jak się zapisać? Wybierz interesujące Cię warsztaty z listy poniżej i napisz do nas na adres: dziekanat@atb.edu.pl. W mailu podaj wybrane warsztaty, swoje imię i nazwisko, wiek, nr telefonu i kontakt na Skype. Potwierdzimy zwrotnie Twój udział w warsztatach lub poinformujemy Cię o braku miejsc.

Godz. 11 / Natalia Sakowicz: Interpretacja prozy i wiersza / 5-7 osób / czas trwania: 60 min.

Na warsztatach z interpretacji prozy i wiersza dowiesz się, czym jest aktorska interpretacja tekstu i czym różni się od interpretacji znanej Ci chociażby z lekcji języka polskiego. Zdobędziesz informacje, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze tekstów na egzaminy do szkoły teatralnej. Usłyszysz pytania, które warto sobie zadać, tworząc własną wypowiedź tak, aby być zrozumiałym, aby Twoje intencje zostały właściwie odebrane. Biorąc udział w warsztatach, poznasz takie pojęcia jak: zadanie aktorskie, okoliczności założone, prawda sceniczna, intencja, podtekst itp.

Natalia Sakowicz – aktorka, absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku gdzie obecnie pracuje prowadząc zajęcia z interpretacji wiersza. W latach 2013-2015 związana z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Współpracuje z wieloma teatrami instytucjonalnymi (m.in. Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, Teatr Groteska w Krakowie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie) oraz z teatrami niezależnymi (Teatr Malabar Hotel, Teatr Latarnia). Realizuje również własne projekty teatralne. Laureatka nagród teatralnych w kraju i za granicą.

Godz. 13 / Tomasz Graczyk: Świadomość ciała / 10-12 osób / czas trwania: 60 min.

Ciało to podstawowe narzędzie aktora. Pracując z ciałem, tak naprawdę pracujemy na wielu poziomach, co powoduje, że stajemy się świadomi nie tylko własnej fizyczności, ale siebie samego – zarówno swoich możliwości, jak i ograniczeń. Dzięki temu możemy jeszcze skuteczniej realizować się w pracy scenicznej. Tak więc wiedza i ćwiczenia, z których będziemy korzystać, mają na celu pogłębić tę świadomość oraz wpłynąć na wyostrzenie percepcji w obrębie własnego fizis. Materiał wykorzystany w warsztatach bazować będzie na improwizacji ruchowej, treningu aktorskim, technikach relaksacyjnych oraz medytacji w ruchu.

Wymagania: luźny sportowy strój, skarpety, mata do jogi (lub przyjazne dla ciała podłoże) oraz odrobina przestrzeni umożliwiająca wykonywanie prostych i nieskomplikowanych ruchów.

Tomasz Graczyk – pedagog, tancerz, aktor, twórca choreografii i ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych. Zawodowo związany z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filią w Białymstoku, którą sam ukończył w 2008 roku. Pracę akademicką rozpoczął rok później pełniąc funkcję asystenta profesorów na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

Godz. 14 / Marcin Ozga: Emisja głosu / pojedynczo / czas trwania: 4 osoby x 20 min.

Warsztaty wokalne obejmą podstawowe zagadnienia z szeroko rozumianej dziedziny, jaką jest emisja głosu, uwzględniając przy tym indywidualne potrzeby każdego z uczestników. Zagadnienia: postawa (sylwetka podczas śpiewu), faza oddechowa (wdech, wydech), podparcie (praca przepony, tłoczni brzusznej), samogłoska (śpiew a mowa), artykulacja (dykcja w śpiewie), pozycja głosu (właściwe umiejscowienie głosu), przepływ powietrza (ilość i ergonomia powietrza w śpiewie), tembr głosu (praca nad brzmieniem głosu bez użycia mikrofonu), barwa głosu (śpiew a mowa), świadomość rezonatorów (piersiowy i głowowy), łączenie rezonatorów (miks, krycie, sprawdzenie skali głosu), intonacja, repertuar (podpowiedź, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy doborze piosenki).

Wymagania: każdy uczestnik_czka warsztatów proszony jest o przygotowanie piosenki z podkładem lub bez.

Marcin Ozga jest absolwentem Wydziału Instrumetalno – Pedagogcznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Obecnie prowadzi zajęcia z emisji głosu w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Filii w Białymstoku oraz Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim w Białymstoku. Ponadto prowadzi własną działalność artystyczną w zakresie kształcenia głosu oraz śpiewu solowego, jest współzałożycilem męskiego sekstetu wokalnego Siedem. Prowadzi wiele warsztatów wokalnych, poruszając zagadnienia z nurtu piosenki aktorskiej, estradowej, worship, gospel w karaju i zagranicą. Uczestniczył w wielu projektach teatralnych stanowiąc opiekę wokalną aktorów u boku uznanych reżyserów m.in. Katarzyny Deszcz, Wojciecha Szelachowskiego, Marka Gierszała, Wojciecha Kościelniaka, Marii Żynel, Pawła Chomczyka czy Michaela Vogela.

Godz. 15 /Urszula Karpińska-Sterkowiec: Technika mowy/ 10-12 osób/ czas trwania: 60 min.

Warsztaty praktyczne z techniki mowy będą obejmować ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, połączone z wybranymi tekstami, mające na celu wydłużenie fazy wydechowej oraz ćwiczenia wyrazistości wymowy (artykulacja, brzmienie), w oparciu o wybrane wprawki oraz krótkie teksty dykcyjne.

Urszula Karpińska – Sterkowiec – aktorka, logopeda, neurologopeda, absolwentka kierunku aktorskiego Akademii Teatralnej w Białymstoku Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Studiów Podyplomowych w zakresie Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadzi zajęcia logopedyczne oraz z zakresu techniki mowy.

25 – 30.04 / Studencka poradnia / Skype, Instagram, mail

Skontaktuj się z naszymi studentami za pośrednictwem Skype’a, przez Instagram lub via e-mail

Harmonogram i szczegóły wkrótce!

25-30.04 / Studenci / Instagram

Studenci zapraszają na nasz Instagram, gdzie będzie można spędzić z nimi trochę czasu bez wychodzenia z domu.

26.04 (niedziela) / godz. 12 / Konrad Dworakowski / wydarzenie na Facebooku

Obraz i metafora: o współczesnych inspiracjach teatru lalek

Teatr eksperymentalny, alternatywny, poszukujący ciekawego języka i formy, wyrazistego obrazu był zawsze ogromną siłą polskiego teatru. Przekraczał granice gatunkowe i eksperymentował z materią, zmieniając proporcje między narracją wizualną i werbalną. Dawał kontekst i otwierał przestrzenie interpretacyjne dla odbiorcy ciekawego nieoczywistych skojarzeń. Korzysta z tych doświadczeń także współczesny teatr lalek wyprowadzając widza bocznymi drzwiami z głównego nurtu, w miejsce gdzie spotyka się teatr, muzyka, ruch i poezja.

Konrad Dworakowski – reżyser, okazjonalnie scenograf i aktor. Absolwent i wykładowca białostockiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wykładowca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, oraz Pedagogiki Teatru przy Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003-2005 był kierownikiem artystycznym Teatru Lalek Guliwer w Warszawie. Reżyserował w teatrach lalkowych i dramatycznych w Polsce oraz zagranicą. Najważniejsze produkcje: ,,Mikrokosmos", „Hydrokosmos” Teatru Pantomimy we Wrocławiu, ,,Balladyny i romanse", ,,Historia występnej wyobraźni", „Chłopcy z Placu Broni”, „Don Kichot” Teatru Pinokio w Łodzi, „Król Maciuś I” Teatru Banialuka w Bielsku-Białej oraz ,,Dumanowski side A" Teatru Starego w Krakowie. Konrad Dworakowski jest autorem scenariuszy i tekstów piosenek; pisze zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Prowadzi także autorskie warsztaty z teatru formy. W latach 2009-2019 był dyrektorem Teatru Pinokio w Łodzi. Autor i pomysłodawca projektów związanych z rewitalizacją społeczno-kulturalną na terenie Łodzi, Wałbrzycha i Katowic (m.in. „Punkty Kultury”, „Wjeżdżamy w bramy”, „Bramogranie”). Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu „Teatralna Karuzela”. Zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętym teatrem wizualnym. W swej twórczości próbuje łączyć odległe doświadczenia teatru lalek, teatru aktorskiego, teatru ruchu oraz obrazu i filmu, działając w przekonaniu o nieskończonej sile poezji i metafory scenicznej.

27.04 (poniedziałek) / godz. 15 / Łucja Grzeszczyk / Skype

Konsultacje on-line dla kandydatów na studia

Jak się zapisać? Napisz do nas na adres: dziekanat@atb.edu.pl. W mailu podaj swoje imię i nazwisko, nr telefonu i kontakt na skype. Poinformujemy Cię zwrotnie, o której godzinie pedagożka skontaktuje się z Tobą przez Skype.

Każdy kandydat_ka ma 15-20 minut do wykorzystania. Konsultujemy max 5 osób w danej sesji.

‍Łucja Grzeczyk – aktorka Białostockiego Teatru Lalek, adiunkt Akademii Teatralnej w Warszawie Filii w Białymstoku. Prowadzi zajęcia z zakresu klasycznych technik lalkowych.

28.04 (wtorek) / godz. 18 / Martyna Štěpán-Dworakowska / wydarzenie na Facebooku

Ttl – z czym to się je?

Martyna Štěpán-Dworakowska zabierze Cię do pracowni studentów technologii teatru lalek i wyjaśni, co się kryje pod tą zagadkową nazwą i jakie znaczenie ma studiowanie tego kierunku w jednej uczelni ze studentami reżyserii i aktorstwa. Zobaczysz prace studentów pierwszego i drugiego roku ttl. Dowiesz się również, jakie umiejętności warto mieć, wybierając ten kierunek studiów i jak się przygotować do egzaminów wstępnych.

Martyna Štěpán-Dworakowska – absolwentka scenografii Akademii Teatralnej w Pradze (DAMU), Katedry Teatru Lalkowego i Alternatywnego, autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą, scenograf teatralny. Prowadzi zajęcia na kierunku aktorskim, reżyserskim i technologii teatru lalek.

29.04 (środa) / godz. 15 / Iwona Szczęsna / Skype

Konsultacje on-line dla kandydatów na studia

Jak się zapisać? Napisz do nas na adres: dziekanat@atb.edu.pl. W mailu podaj swoje imię i nazwisko, nr telefonu i kontakt na skype. Poinformujemy Cię zwrotnie, o której godzinie pedagożka skontaktuje się z Tobą przez Skype.

Każdy kandydat_ka ma 15-20 minut do wykorzystania. Konsultujemy max 5 osób w danej sesji.

Iwona Szczęsna – aktorka Białostockiego Teatru Lalek, absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi zajęcia na kierunku aktorskim z fonetyki i techniki mowy.

30.04 (czwartek) / godz. 18 / Studenci / wydarzenie na Facebooku

Kompilacja najlepszych etiud studenckich z ostatnich lat – szczegóły wkrótce!