Ogólnopolskie otwarcie roku szkolnego w Łapach

Płyn dezynfekcyjny na wejściu do sali gimnastycznej, reżim odległości oraz wszechobecne maseczki – tak wyglądała inauguracja z udziałem uczniów oraz gości w łapskiej szkole. Gospodarzem wydarzenia była dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Dorota Kondratiuk, oraz Starosta Powiatu Białostockiego, Jan Perkowski.

- Szkoła to nie tylko relacje ze znajomymi, których Wam brakowało w ostatnich miesiącach. To także duże wyzwanie. Bez Waszej pracy efektów dobrych nie będzie – zwracał się z apelem do uczniów Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej.