Konsultacje on-line dla kandydatów na studentów Akademii Teatralnej w Białymstoku

Co trzeba zrobić?

Wybierz odpowiadającą Ci datę oraz pedagoga.

Najpóźniej w każdy kolejny weekend Uczelnia opublikuje terminarz na kolejny tydzień. Konsultacje rozpoczynają się o godz. 15:00.

Każdy kandydat ma 15-20 minut do wykorzystania. W danej sesji konsultowanych jest max. 5 osób. Biogramy pedagogów znajdziesz poniżej.



Zapisz się mailowo.

Jeśli wybrałeś już termin i pedagoga, napisz do nas na adres: dziekanat@atb.edu.pl i podaj preferowany dzień spotkania, swoje imię i nazwisko, nr telefonu i kontakt na skype. Pracownicy Uczelni poinformują Cię zwrotnie, o której godzinie pedagog skontaktuje się z Tobą przez skype.



Przygotuj tekst i/lub piosenkę i przedstaw swoją interpretację nauczycielowi.

Podczas konsultacji możesz sprawdzić swoją dykcję, słuch muzyczny, predyspozycje do zawodu, omówić przebieg egzaminów. Zanim wyślesz zgłoszenie, przeczytaj poniższe biogramy pedagogów i sprawdź, czym każdy nich się zajmuje.



Jeśli spodobają Ci się konsultacje on-line - poleć je swoim znajomym!

Zaproś znajomych do dołączenia do wydarzenia na Facebooku i/lub udostępnij wydarzenie na swojej tablicy. Dziękujemy!



UWAGA

Konsultacje dla kandydatów i kandydatek na KIERUNEK REŻYSERII oraz TECHNOLOGII TEATRU LALEK odbywają się po wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu: dziekanat@atb.edu.pl. Podaj w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko, nr telefonu i kontakt na skype, a Uczelnia zaproponuje Ci termin spotkania on-line.



Terminarz 30.03 - 5.04

30.03. /pn/ - Katarzyna Siergiej

01.04. /śr/ - Iwona Szczęsna

03.04./pt/ - Mateusz Smaczny



Terminarz 6-12.04

6.04. /pn/ - Bożena Bojaryn-Przybyła

08.04. / śr/ - Łucja Grzeszczyk

10.04./pt/ - Urszula Karpińska-Sterkowiec

Prowadzący - kierunek aktorski:

dr Katarzyna Siergiej – pełnomocnik dziekana ds kierunków Akademii Teatralnej w Warszawie Filii w Białymstoku, aktorka Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunku aktorskiego z zakresu zadań aktorskich oraz scen dialogowych prozą.



mgr Iwona Szczęsna – aktorka Białostockiego Teatru Lalek, absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi zajęcia na kierunku aktorskim z fonetyki i techniki mowy.



dr Mateusz Smaczny – aktor Białostockiego Teatru Lalek, współpracujący z nieformalnymi grupami teatralnymi. Prowadzi zajęcia z zakresu zadań aktorskich z przedmiotem.



dr hab. Bożena Bojaryn- Przybyła – specjalista w zakresie chóralistyki oraz emisji głosu. Prowadzi zajęcia z zakresu śpiewu zespołowego oraz indywidualnych ćwiczeń wokalnych.



dr Łucja Grzeczyk – aktorka Białostockiego Teatru Lalek, adiunkt Akademii Teatralnej w Warszawie Filii w Białymstoku. Prowadzi zajęcia z zakresu klasycznych technik lalkowych.



mgr Urszula Karpińska – Sterkowiec - aktorka, logopeda, neurologopeda, absolwentka kierunku aktorskiego Akademii Teatralnej w Białymstoku Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Studiów Podyplomowych w zakresie Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadzi zajęcia logopedyczne oraz z zakresu techniki mowy.



Prowadzący - reżyseria

dr hab. Jacek Malinowski – absolwent Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie reżyser, scenarzysta dyrektor Białostockiego Teatru Lalek. Prowadzi z zajęcia z zakresu pracy z aktorem w planie lalkowym, małych form teatralnych i seminarium reżyserskiego.



Prowadząca - technologia teatru lalek

dr Martyna Štěpán - Dworakowska – absolwentka scenografii Akademii Teatralnej w Pradze (DAMU), Katedry Teatru Lalkowego i Alternatywnego, autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą, scenograf teatralny. Prowadzi zajęcia na kierunku aktorskim, reżyserskim i technologii teatru lalek.

Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.



źródło: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa