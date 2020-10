Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Białostockiej

Profesor Marta Kosior-Kazberuk rektor Poltechniki Białostockiej jest 14 rektorem w historii uczelni i pierwszą kobietą na tym stanowisku. Otwierając nowy rok akademicki podziękowała gościom za obecność. Odniosła się także do funkcjonowania uczelni w warunkach pandemii.

- Jak każda uczelnia, tak i Politechnika Białostocka stoi przed wyzwaniem, zmierzenia się z sytuacją pandemiczną na wielu różnych płaszczyznach. Bardzo liczę na udaną współpracę z rektorami wszystkich podlaskich uczelni, z administracją samorządową i wsparciem administracji rządowej. Obecny stan rzeczy skłania nas do wyciągnięcia wniosków - czego nas nauczyła i czego nas jeszcze nauczy trwająca pandemia.

Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego w rozmowie z portalem wrotapodlasia.pl powiedział:

- Pomimo tych trudnych czasów ze względu na pandemię, jestem przekonany, że dla wielu z obecnych tu młodych osób, to początek wieloletniej, ciekawej przygody. Jestem pewien, że Politechnika Białostocka będzie miejscem dzięki, któremu studenci zdobędą bagaż wiedzy i doświadczeń, a uczelnia będzie mogła poszczycić się przygotowaniem wykwalifikowanych w różnych dziedzinach kadry absolwentów.

Podczas inauguracji, w formie online głos zabrał Grzegorz Wrochna, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedstawiciele studentów oraz doktorantów złożyli przysięgę, wchodząc tym samym w poczet akademickiej wspólnoty. Przywitano też przedstawicieli Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Tegoroczny wykład inauguracyjny odbył się formule zdalnej. Wygłosił go dr Andu Dukpa, Rektor The Jigme Namgyel Engineering College – Royal University of Bhutan.

Na Politechnice Białostockiej w roku akademickim 2020/2021 będzie się uczyło ponad 7 tys. studentów na 32 kierunkach. W związku z pandemią koronawirusa zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym. Studenci pracować będą w niewielkich grupach, muszą zasłaniać usta i nos, a z wykładów korzystają przez internet.

tekst Kamil Timoszuk

fot.: Paulina Dulewicz