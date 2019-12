Biblioteka Warsztatów do zajęć z nowych technologii

Do 13 grudnia 2019 r. można wnioskować o nagrody rzeczowe w postaci pomocy do realizacji zajęć dla dzieci z zakresu rozumienia nowych technologii. Wystarczy wymyślić scenariusz zajęć kierowanych do osób w wieku 7 -18 lat i załączyć do niego listę proponowanych do zakupu pomocy .

Nagrodzeni autorzy najciekawszych scenariuszy zajęć otrzymają wskazany przez siebie zestaw pomocy.

Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje pozarządowe, szkoły publiczne i niepubliczne, przedszkola publiczne i niepubliczne, biblioteki oraz miejskie i gminne ośrodki kultury, sportu i rekreacji.

Organizatorem programu jest Fundacja CoderDojo.

Źródło i więcej szczegółów tu: https://granty.pl/5594/ i na http://fajnegranty.pl/.



Źródło: Departament Społeczewństwa Informacyjnego / oprac. mn

Fot. Fajnegranty.pl