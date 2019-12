Białostocki Test Informatyków – idealna współpraca Politechniki Białostockiej z branżą IT

Białostocki Test Informatyków to wydarzenie, którego nie mogą przeoczyć pasjonaci informatyki, a przede wszystkim osoby planujące pracę w branży IT. Dlatego, jak co roku, do konkursu zgłosiło się bardzo wielu uczestników – studentów uczelni wyższych z województwa podlaskiego oraz uczniów szkół średnich z różnych rejonów Polski.



W dniu rozgrywek Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej odwiedzili też tłumnie inni studenci, uczniowie, nauczyciele i rodzice. Przyciągnęła ich jedna z głównych atrakcji tej imprezy – stoiska firm organizujących Białostocki Test Informatyków. Konkurs jest bowiem niepowtarzalną okazją do spotkań i rozmów z przedstawicieli najlepszych firm w branży IT.

W tym roku po raz pierwszy swoje stoisko miała firma Spyrosoft, która na rynku usług IT działa zaledwie trzy lata, a już teraz zatrudnia 450 osób i wciąż się rozwija.

Biuro w Białymstoku otworzyliśmy rok temu. Już wtedy byliśmy pewni, że chcemy brać udział w takich projektach jak Białostocki Test Informatyków. Dlaczego? Ponieważ to świetna inicjatywa i bardzo dobry przykład na to, jak może wyglądać współpraca uczelni wyższej z przedsiębiorcami i firmami działającymi w regionie. Poza tym w Spyrosoft rozumiemy, jak ważne jest zaangażowanie biznesu w lokalne działania edukacyjne i społeczne. Dlatego też nie zamierzamy poprzestawać tylko na współorganizacji Testu. Lada moment rozpoczniemy kolejny ciekawy projekt, również dotyczący edukacji w obszarze IT. – mówi Tomasz Juszczuk, dyrektor biura w Białymstoku.



W holu Wydziału Informatyki PB przed Aulą C można było porozmawiać także z przedstawicielami pozostałych organizatorów tegorocznej edycji Testu – z ekspertami z firm: Acaisoft, Britenet, CFT, Execon, Intive, Owned Outcomes, Plum, RYDOO, SoftServe, Software Hut, Transition Technologies PSC, Transition Technologies Software, X-Code i ZETO.





Tegoroczny Test – to już historia

Białostocki Test Informatyków co roku przygotowywany jest przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej wspólnie z lokalnymi liderami branży IT. Co ciekawe, pytania testowe układają specjaliści praktycy, którzy jednocześnie reprezentują firmy organizujące konkurs. Dzięki temu studenci mogą zweryfikować nie tylko swoją wiedzę, ale również umiejętności praktyczne. Dowiadują się, jakie kwalifikacje są wymagane w branży IT. Z kolei młodsi pasjonaci informatyki – uczniowie szkół średnich – mają niepowtarzalną okazję, aby sprawdzić siebie, ponieważ rozwiązują te same zadania co studenci.

Nie inaczej było i tym razem. Test składał się ze 100 pytań, podzielonych na 10 kategorii tematycznych (10 pytań w jednej kategorii): algorytmika, projektowanie obiektowe, bazy danych, znajomość języka Java, znajomość języka C#, znajomość języka C++, znajomość języka Python, technologie mobilne, technologie webowe, analiza danych.