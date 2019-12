330 studentów na Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym

- Podlaski Uniwersytet Dziecięcy po ważna inicjatywa rozrastająca się z każdym rokiem, i liczbowo, i terytorialnie. Nasze zadanie to zaszczepić bakcyla do nauk ścisłych, byście potem przyszli na uczelnię techniczną i zdobyli atrakcyjny zawód - mówił do najmłodszych "studentów" Politechniki Białostockiej rektor prof. Lech Dzienis.

W sobotę dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, prof. PB wygłosił wykład zatytułowany: "Umiesz chodzić? Ale czy wiesz, jak to robisz?". Za tydzień odbędzie się np. spotkanie pod hasłem "Poszukiwacze zaginionej energii - patrząc na świat przez kamerę termowizyjną". W grudniu "Matematyczne rozmaitości" oraz "Bezpieczeństwo w sieci i pieniądz elektroniczny". W marcu zaś - spotkanie z programowaniem i historią fotografii. W maju organizatorzy zaproszą na "tropienie informacji" . To tylko niektóre tematy zajęć. Spotkania prowadzić będą oprócz pracowników Politechniki Białostockiej także przedstawiciele naszych partnerów - Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej czy Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Odrębne zajęcia przygotowuje też Galeria Sleńdzińskich oraz Muzeum Wojska w Białymstoku. W ramach PUD-u uczniowie szkół podstawowych, klas IV-VI, mogą poznać wybrane zagadnienia nauki i sztuki oraz przekonać się, że nauka może być fascynująca.

Ten niezwykły projekt edukacyjny ma już 11 lat. Do tej pory z interaktywnych wykładów i warsztatów skorzystało 1270 małych studentów. Dzisiaj włodarze Białegostoku, Augustowa, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Siemiatycz i Sokółki wspólnie z prorektorem ds. studenckich dr hab. Jarosławem Perszko, prof. PB wręczyli kolejnym 330 małym żakom indeksy.



za: PB