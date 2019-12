200 uczestników zmierzy się w Białostockim Teście Informatyków

Szczęśliwa siódemka i Barbórka, i Białostocki Test Informatyków, wszystko jednego dnia. W środę, 4 grudnia, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej zaprasza na niezwykłe wydarzenie. W południe 200 zarejestrowanych uczestników: studentów i uczniów szkół średnich w wydziałowych laboratoriach siądzie do testu informatycznego. Wszystkie pytania zostały przygotowane przez pracodawców, jednocześnie współorganizatorów Białostockiego Testu Informatyków. W tym roku aż 15 firm zdecydowało się współtworzyć z nami BTI. Rano przedsiębiorstwa będą prezentować się na swoich stoiskach. To niepowtarzalna okazja do rozmowy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych - mówi pełnomocnik dziekana WI PB ds. rozwoju i współpracy dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB.



Zadania podzielone są na 10 kategorii tematycznych: algorytmika, projektowanie obiektowe, bazy danych, znajomość języka Java, znajomość języka C#, znajomość języka C++, znajomość języka Python, technologie mobilne, technologie webowe, analiza danych.

Na test wielokrotnego wyboru składa się 100 pytań i 10 stron. Jedna strona testu zawiera 10 pytań z jednej kategorii tematycznej. Do wyniku końcowego będą brane pod uwagę punkty z 6 najlepiej ocenionych kategorii. Nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania z każdej kategorii, niektóre można pominąć. Zamknięcie całego testu następuje po kliknięciu przycisku "Zatwierdź wszystkie i zakoń " lub po upływie 60 min. Zamkniętego testu nie można otworzyć ponownie.

- Do wygrania mamy 12 000 zł, 6 płatnych staży i wakacyjnych praktyk oraz indeks Wydziału Informatyki! Młodzież szkolna powalczy o indeks, a studenci o nagrody finansowe i pracę u najlepszych pracodawców naszego regionu - mówi Dr Magdalena Kacprzak - koordynatorka BTI



Tradycyjnie zadania konkursowe przygotowały firmy współpracujące z Wydziałem Informatyki. W tym roku to15 przedsiębiorstw: Acaisoft Poland, Britenet, CFT, Execon One, intive, Owned Outcomes, PLUM, RYDOO, SoftServe, SoftwareHut, Spyrosoft, Transition Technologies PSC, Transition Technologies SOFTWARE, X-Code, ZETO.



Zwycięstwo w jednej z kategorii to 500 zł. Dodatkowo osoba, która zdobędzie najlepszy wynik w wybranych 6 kategoriach otrzyma 2 500 zł, osoby z kolejnymi najlepszymi wynikami zdobędą 1 500 zł i 1 000 zł. A najlepsi otrzymają w tym roku ofertę płatnych staży!

Czekają także nagrody rzeczowe, w tym elektryczna hulajnoga. Najlepszy uczeń zakończy test z indeksem na Politechnikę Białostocką.



Już od godz. 10:30 zapraszamy wszystkich uczestników, kibiców, studentów, uczniów i nauczycieli na prezentacje firm organizujących konkurs. Zarejestrowani uczestnicy zaczynają pisać Białostocki Test Informatyków o 12:00.Rozdanie nagród - godz. 14:30.