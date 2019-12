100-lecie II LO w Białymstoku

Ceremonia rozpoczęła się prezentacją krótkiego filmu, w którym najbardziej znani absolwenci szkoły wspominali lata swojej nauki. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał Dariusz Bossowski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. - Jubileusz skłania do refleksji i pochylenia się nad dokonaniami minionych pokoleń. Mogę śmiało powiedzieć, że nasza szkoła jest jednym z najistotniejszych punktów na kulturalnej i naukowej mapie naszego miasta.

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, wystosował list okolicznościowy, który podczas ceremonii został przekazany przez Roberta Jabłońskiego, pełniącego obowiązki dyrektora Gabinetu Marszałka UMWP. „Kieruję ogromne słowa podziękowania do grona pedagogicznego II Liceum

w Białymstoku za to, że pomogliście Państwo zbudować swoim podopiecznym trwałe i mocne fundamenty pod ich dorosłe życie” podkreślał w swoim liście marszałek Kosicki.

Od wielu lat II LO w Białymstoku należy do najlepszych szkół średnich w województwie, bardzo często zajmuje najwyższe miejscach w różnego rodzaju rankingach. W skali całego kraju także wypada bardzo dobrze. W opublikowanym na początku bieżącego roku przez miesięcznik „Perspektywy” zestawieniu najlepszych szkół z podziałem na licea i technika, placówka uplasowała się na 31. miejscu.

- II Liceum jest dziś szkołą rozpoznawalną nie tylko w Białymstoku czy w regionie, ale także w Polsce i za granicami naszego kraju. To świadczy o tym że ludzie, którzy tu pracują potrafili oddać część swojego serca i umiejętności. Nie wystarczy tylko uczeń z potencjałem, ale jeżeli nauczyciel go nie zachęci to sukces na pewno nie przyjdzie - zaznaczył Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej

Warto również podkreślić, że liceum jako jedyna szkoła średnia w regionie północno-wschodnim otrzymało autoryzację do realizacji programu Matury Międzynarodowej IB i z dniem 6 grudnia 2012 roku zyskało status szkoły IB WORLD SCHOOL. Wyniki maturalne przewyższają średnią światową, a najlepsi absolwenci należą do światowej czołówki.

Wśród licznie zebranych gości znaleźli się również m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, podlascy parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, reprezentanci uczelni wyższych i szkół z naszego regionu oraz uczniowie i absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

bm