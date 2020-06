10 tys. osób skorzystało z Targów Edukacyjnych Online

10 tys. osób wzięło udział w Targach Edukacyjnych Online, a swoją ofertę w ramach wydarzenia na Facebooku (Fb) zaprezentowało ok. 30 szkół z regionu. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego (MSWP) we współpracy z Młodzieżową Rada Miasta Białegostoku to alternatywa dla otwartych dni szkół, których w tym roku zabrakło wskutek trwającej epidemii.