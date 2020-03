Dotacje na strategię komunikacji marki, analizę ryzyka i biznesplan

Pięć podlaskich firm: Zakład Optyczny Izabela Budrecka, firma Zielińska Zuzanna Consulting, PPHC Krasiński spółka jawna,Renesans Stanisław i Błażej Dzierżyńscy spółka jawna oraz DRY-MAR Marek Janas dofinansowanie w kwocie 42,5 tys. zł (na każdą z usług) przeznaczą na opracowanie strategii komunikacji marki (wartość takiej usługi to 61,5 tys. zł).

Przedsiębiorstwo Parbet – Łukasz Arasimowiczzleci opracowanie biznesplanu (wartość 61,2 tys. zł, dotacja 42,3 tys. zł), Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Piotr Radziszewski również zdecydował się na taką usługę (wartość 61,2 tys. zł, dotacja 37,3 tys. zł).

Firma Gogler Brzeziński Suszko spółka jawna zdecydowała się na zlecenie analizy ryzyka wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej. Koszt tej usługi to 61,5 tys. zł, dofinansowanie – 42,5 tys. zł.

Koszt tych usług przekracza 490 tys. zł, dotacja z RPOWP 334,7 tys. zł.

To kolejne firmy, które otrzymały dofinansowanie na usługi doradcze w ramach działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wzięły one udział w konkursie, w którym można było uzyskać pomoc na ten cel. Oferta była skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogły wybierać z szerokiego katalogu usług, które świadczą: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Podlaski Klub Biznesu, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii oraz Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku.

Barbara Likowska-Matys